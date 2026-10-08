Цахкна назвав британські війська в Естонії частиною стримування НАТО — ERR News

У Лондоні, Велика Британія, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна зустрівся з британським міністром закордонних справ Едом Мілібендом. Після переговорів він заявив, що присутність британських військових в Естонії є важливою складовою системи стримування та оборони НАТО. Про це повідомляє ERR News.

Оборонна співпраця

За словами Цахкни, естонські та британські військові щодня навчаються разом. Він високо оцінив готовність Великої Британії діяти пліч-о-пліч з естонськими військовими та заявив, що це важливо як для безпеки Естонії, так і для всього Альянсу.

Міністр наголосив на необхідності продовжувати оборонну співпрацю між двома країнами. Він також зазначив, що зростання оборонних інвестицій європейських союзників НАТО та Канади допомагає Альянсу виконувати визначені ним цілі щодо оборонних спроможностей.

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Велика Британія майже десять років є провідною країною в розгортанні союзних сухопутних сил НАТО в Естонії. Вона також є провідною країною бойової групи НАТО, дислокованої на базі Тапа. За даними ERR News, це розгортання є найбільшим розгортанням британських сухопутних сил за кілька років.

Україна та тиск на Росію

Під час зустрічі Цахкна і Мілібенд обговорили підтримку України, посилення тиску на Росію — державу-агресора — та протидію її гібридній діяльності. За словами естонського міністра, для досягнення тривалого миру необхідно, щоб продовження агресії коштувало Росії дорожче, ніж її припинення.

Цахкна заявив, що Україна має отримати все необхідне для захисту, а її партнери повинні вже готувати безпекові гарантії на післявоєнний період, щоб унеможливити повторення агресії. Сторони також обговорили потенційну співпрацю напередодні Конференції з відновлення України, яка має відбутися в Естонії в січні.

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