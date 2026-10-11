ЦАР відкрила першу інтегровану базу даних про злочини — The Rio Times

У Центральноафриканській Республіці відкрили першу інтегровану базу даних про злочини та осіб, яких розшукують. Центр розмістили в Міністерстві внутрішніх справ у столиці Бангі, а 8 жовтня його відкрив президент Фостен-Арканж Туадера, повідомляє The Rio Times.

Спільна система для поліції та жандармерії

Нова система має об’єднати інформацію, якою користуються поліція та жандармерія. За даними миротворчої місії ООН MINUSCA, база даних повинна поліпшити обмін інформацією, допомогти виявляти тенденції злочинності та координувати реакцію на кримінальні загрози, зокрема транскордонні.

Спеціальна представниця генерального секретаря ООН і глава MINUSCA Валентин Ругвабіза заявила під час церемонії, що поліція та жандармерія отримають спільний інструмент для роботи з даними про правопорушення та розшукуваних осіб. До запуску центру в цих структурах не було єдиної спільної бази обліку правопорушень і підозрюваних.

Участь ООН у проєкті

MINUSCA профінансувала будівництво центру, обладнання та сервери. Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) надало технічну експертизу, навчання та допомогу з підключенням до мережі. Уряд Центральноафриканської Республіки виділив землю та виконав додаткові роботи.

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Міністр внутрішніх справ і громадської безпеки генерал Б’єнвеню Зокуе назвав передання центру свідченням спільного прагнення модернізувати управління безпекою та посилити внутрішні сили безпеки. Представник UNODC у країні Камелді Нельджінгає наголосив, що ефективність системи залежатиме від її використання національними установами відповідно до законодавства.

Подальше розгортання

За даними MINUSCA, наступними кроками мають стати поширення системи на судову поліцію та слідчу службу жандармерії, резервне копіювання даних і поступове розгортання бази в регіонах країни. Ругвабіза закликала владу забезпечити центр кваліфікованими працівниками на постійній основі, фінансуванням експлуатації та технічного обслуговування, а також надійним інтернет-з’єднанням.

Представники ООН також наголосили на необхідності захисту персональних даних, конфіденційності та дотримання прав людей під час роботи з інформацією в системі.

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