Центком заявив про найбільшу у світі систему ППО на Близькому Сході — The National

В ОАЕ глава Центрального командування США адмірал Бред Купер заявив, що Сполучені Штати та їхні регіональні партнери розгортають на Близькому Сході найбільшу у світі інтегровану систему протиповітряної оборони. За його словами, вона має стримувати іранські атаки та бути частиною довгострокової архітектури безпеки регіону.

Купер виступив із записаним зверненням до учасників шостої щорічної конференції Trends Global в Абу-Дабі, повідомляє The National. Виступ відбувся через кілька днів після атаки єменських хуситів на головний аеропорт Ер-Ріяда, внаслідок якої, за даними видання, загинули 13 людей і понад 300 були поранені.

Інтегрована мережа ППО

Адмірал заявив, що на початку року, під час операції Epic Fury, США та партнери випробували в бойових умовах мережу протиповітряної оборони Близького Сходу, відому як MEAD. За твердженням Купера, військові США та країн-партнерів уперше з'єднали національні системи в реальному часі.

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Він також заявив, що інтегрований щит перехопив тисячі іранських ударних безпілотників і ракет. Купер назвав спільні навчання, взаємодію військових і сумісність систем необхідними для протидії ракетам, дронам, кіберзагрозам і атакам із космосу.

Заяви щодо Ірану

Посол США при ООН Майк Волц у відеозверненні на конференції заявив, що Іран дедалі більше ізолюється. Він також сказав, що Ліван, Ірак і Сирія нібито не хочуть надалі бути інструментами Тегерана.

За даними The National, Вашингтон і Тегеран останніми тижнями обмінювалися пропозиціями щодо припинення конфлікту та повторного відкриття Ормузької протоки. Видання пише, що президент США Дональд Трамп відхилив останню пропозицію Тегерана й попередив, що воєнні операції можуть посилитися після проміжних виборів у США.

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