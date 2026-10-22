Центр-ліві партії Швеції домовилися про принципи підготовки термінового закону, який має призупинити депортації окремої групи молодих людей. Про це повідомляє The Local Sweden з посиланням на агентство TT.

Кого може охопити закон

Ініціатива стосуватиметься людей, які раніше законно жили у Швеції разом із сім’ями, зберігають родинні зв’язки в країні та отримали відмову в дозволі на проживання 20 липня 2021 року або пізніше.

Водночас закон не поширюватиметься на осіб, які переховувалися або уникали контактів із владою. Він також не стосуватиметься рішень про депортацію, ухвалених через кримінальні правопорушення або міркування національної безпеки, а також людей, яких офіційно визнали такими, що ведуть негідний чи нечесний спосіб життя.

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Тимчасовий дозвіл і невизначеність

Людям, на яких поширюватиметься терміновий закон, планують надати тимчасовий дозвіл на проживання строком на 13 місяців. Представник Центристської партії з питань міграційної політики Нільс Пааруп-Петерсен після засідання парламентського комітету із соціального страхування заявив, що домовленість визначає межу, яку партії хочуть провести.

Поки що незрозуміло, чи призупинить Міграційне агентство Швеції виконання рішень про депортацію до набуття законом чинності. Під час попереднього парламентського скликання агентство вже відкладало виконання таких рішень щодо певної групи молодих людей після оголошення нового законодавства. Генеральна директорка агентства Марія Міндгаммар сказала TT, що тодішнє рішення ухвалили з доброї волі, а тепер відомство має визначити, як діяти цього разу.

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