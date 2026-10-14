Центр Візенталя заявив про 30-річну кампанію впливу Ірану — Jerusalem Post

Центр Симона Візенталя опублікував звіт, у якому заявив, що Іран протягом 30 років веде кампанію впливу в західних країнах. На думку авторів документа, Тегеран використовує антисемітизм та антиізраїльську риторику, щоб послабити довіру до американських інституцій і суспільну згуртованість. Про це повідомляє Jerusalem Post.

У звіті «Війна за західні уми: 30-річна кампанія Ірану з розколу Заходу» стверджується, що Ісламська Республіка застосовує націоналістичні, релігійні та антиімперіалістичні наративи у своїй ідеологічній «м’якій війні» проти Заходу. Автори документа вважають, що Корпус вартових ісламської революції пристосовує такі повідомлення до різних аудиторій, зокрема подаючи Іран як силу, що протистоїть західній гегемонії.

Поширення конспірології

За оцінкою Центру Симона Візенталя, Іран сприяв поширенню тверджень про нібито єврейський контроль над зовнішньою політикою США. У звіті зазначено, що після закріплення таких наративів їх можуть надалі поширювати інші учасники інформаційного середовища без прямої участі Тегерана.

Автори також згадали, що пов’язаний із «Хезболлою» ліванський телеканал al-Manar після атак 11 вересня поширював неправдиве твердження, нібито 4 тисячі єврейських працівників не прийшли до Всесвітнього торгового центру через попередження. Окремо у звіті розглядають створений Іраном у 2007 році телеканал Press TV, який, за твердженням укладачів, орієнтував свої програми на міжнародну аудиторію.

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Медіа та кібератаки

Центр заявив, що до 2026 року іранські операції впливу, за його оцінкою, охопили сайти, які імітують американські медіа, вигадані онлайн-персони та кампанії з імітацією громадської підтримки. Автори звіту також стверджують, що такі мережі використовують матеріали інформагентств і скопійовані статті, аби видаватися достовірними.

У документі згадано дані Центру аналізу загроз Microsoft: під час президентської кампанії у США 2024 року пов’язана з КВІР група надсилала листи із цільовим фішингом високопосадовцю кампанії через скомпрометований обліковий запис колишнього радника та намагалася проникнути до облікових записів окружних органів влади у ключових штатах. За останній рік Центр Симона Візенталя ідентифікував понад 340 інфлюенсерів, медіа, організацій і пов’язаних структур, які, на його думку, утворюють взаємопов’язану мережу поширення таких повідомлень.

Серед запропонованих авторами звіту заходів — обов’язкове розкриття платформами інформації про скоординовані загрози, маркування контенту, створеного штучним інтелектом, а також перегляд Конгресом США положень розділу 230 Закону про пристойність комунікацій.

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