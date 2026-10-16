Центральне кладовище Щецина отримало статус пам’ятки історії — RMF24

Центральне кладовище у Щецині, Польща, офіційно визнали пам’яткою історії. Відповідне розпорядження президент Польщі видав наприкінці вересня, а 14 жовтня документ опублікували в польському Dziennik Ustaw. Це перший об’єкт у Щецині, що отримав такий статус, повідомляє RMF24.

Найбільша некрополія Польщі

Центральне кладовище заснували на початку XX століття. Воно займає понад 172 гектари та є найбільшим кладовищем Польщі. За даними RMF24, це також третя за площею некрополія в Європі.

Міський консерватор пам’яток Щецина Міхал Дембовський зазначив, що історична частина кладовища значною мірою зберегла первісне просторове планування й композицію зелених насаджень. На території також є монументальне архітектурне оформлення, елементи малої архітектури та зразки давнього поховального мистецтва.

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Найвищий рівень охорони

Статус пам’ятки історії є найвищою формою охорони пам’яток у Польщі. Його надають об’єктам, що мають надрегіональне значення та особливу історичну, наукову або мистецьку цінність.

Центральне кладовище стало четвертим об’єктом із таким статусом у Західнопоморському воєводстві. Раніше його отримали кафедральний комплекс у Камені-Поморському, колишнє цистерціанське абатство в Колбачі, а також колегіальний костел Пресвятої Діви Марії Королеви Світу й оборонні мури з брамами та баштами у Старгарді.

Директор комунального підприємства, яке управляє кладовищем, Томаш Вавжинчак наголосив, що поєднання охорони пам’ятки з повсякденною роботою чинного кладовища є складним завданням.

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