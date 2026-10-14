Центробанк Пакистану запустив другу редакцію політики Banking on Equality — Dawn

Державний банк Пакистану запустив другу редакцію політики Banking on Equality, спрямованої на розширення доступу жінок до фінансових послуг і посилення їхньої присутності в банківському секторі. Регулятор у Карачі повідомив, що після запуску першої редакції програми гендерний розрив у фінансовій інклюзії скоротився з 39% у 2021 році до 29% у 2025-му, передає Dawn.

Результати першої редакції

Першу політику Banking on Equality запустили у 2021 році. Вона стала першою в Пакистані ініціативою з гендерної інтеграції у банківському секторі, покликаною скоротити гендерний розрив у фінансовій інклюзії та зробити фінансові послуги доступнішими для жінок.

Відтоді банки працевлаштували за політикою понад 17 500 жінок, а частка жінок серед персоналу зросла з 13% до 17%. Банки також створили спеціалізовані підрозділи або команди, що розробляють фінансові продукти та послуги для жінок.

Державний банк Пакистану заявив, що за реалізацію Banking on Equality від 2021 року нещодавно отримав нагороду Policy Achievement Award for Gender Inclusive Finance 2026 від Альянсу за фінансову інклюзію.

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Цілі нової редакції

Нова редакція політики встановлює цільові показники щодо частки жінок у наймі, роботі з клієнтами та серед агентів безфіліального банкінгу. Банкам також рекомендують створювати заклади денного догляду для матерів, які працюють, і запроваджувати політики кар'єрного розвитку, щоб допомогти жінкам на середньому етапі кар'єри обіймати керівні посади.

Документ передбачає розширення доступу жінок до рахунків і платіжних послуг через цільові кампанії цифрового онбордингу, спрощені цифрові рахунки для жінок та ширше використання цифрових платежів підприємствами, очолюваними жінками.

Окремим напрямом є фінансування мікро-, малих і середніх підприємств, що належать або управляються жінками. Для цього банки мають враховувати гендерні чинники під час кредитного планування, пропонувати спрощені та спеціалізовані фінансові продукти, використовувати цифрові платформи й партнерства з фінтех-компаніями, а також альтернативні механізми оцінювання кредитоспроможності та застави.

Для контролю виконання політики регулятор планує запровадити систему моніторингу й оцінювання, щоквартальне подання даних та регулярні перевірки методом «таємного покупця». Політика також має підтримати ціль Національної стратегії фінансової інклюзії Пакистану — скоротити гендерний розрив до 25% до 2028 року.

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