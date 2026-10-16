Центробанк Парагваю підвищив прогноз зростання на 2026 рік до 5% — The Rio Times

Центральний банк Парагваю підвищив прогноз зростання економіки країни у 2026 році з 4,5% до 5%. Водночас регулятор знизив прогноз інфляції на кінець 2026 року з 3,3% до 3%, повідомляє The Rio Times. Оновлені оцінки Banco Central del Paraguay оприлюднив 16 жовтня у квартальному звіті з монетарної політики IPoM.

Прогноз інфляції на рівні 3% є нижчим за цільовий показник центробанку в 3,5%. На 2027 рік регулятор очікує інфляцію на рівні 3,5%, а базову інфляцію у 2026 році оцінює у 2,2%.

Що підтримало перегляд прогнозу

Підвищення прогнозу зростання пов'язане передусім з очікуваннями щодо промисловості, сфери послуг та експорту. Прогноз для вторинного сектору, до якого входять виробництво, будівництво й енергетика, зріс з 4,6% до 5,7%. Очікування щодо сектору електроенергії та водопостачання підвищили з 7,4% до 12,8%.

Сектор послуг, частка якого у випуску економіки становить 48,9%, має зрости на 5% замість очікуваних у червні 4,6%. Прогноз зростання торгівлі підвищили з 3,5% до 5,1%, а державного управління — з 2,6% до 4,1%.

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Водночас прогноз для первинного сектору знизили з 3,8% до 2,9%. Виробництво у тваринництві, за очікуваннями банку, скоротиться на 4,5%. Забій великої рогатої худоби за дев'ять місяців становив 1 363 697 голів проти 1 735 841 роком раніше.

Ставка та економічні показники

Центробанк залишив ключову ставку на рівні 5,5%, назвавши таку монетарну позицію нейтральною. Раніше ставку знижували з 6% до 5,75%, а згодом — до 5,5%.

За даними банку, ВВП Парагваю зріс на 4% у річному вимірі в другому кварталі після зростання на 7,3% у першому. Середній приріст індексу економічної активності IMAEP у липні та серпні становив 6,1%. Експорт у другому кварталі зріс на 11,5%, тоді як валове нагромадження капіталу скоротилося на 18,2%.

Регулятор також назвав серед зовнішніх ризиків посилення конфлікту на Близькому Сході, перебої в роботі нафтопереробних підприємств і зміцнення долара США. Міжнародний валютний фонд, за даними видання, прогнозує зростання економіки Парагваю на 4,5% у 2026 році та на 4% у 2027 році.

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