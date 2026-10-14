Центробанк Сінгапуру зберіг монетарну політику без змін — Channel NewsAsia

Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) 14 жовтня залишило монетарну політику без змін, хоча всі 10 аналітиків, опитаних Reuters, очікували її посилення. Регулятор також звузив прогноз базової інфляції до 1,5–2% із попереднього діапазону 1,5–2,5%, повідомляє Channel NewsAsia.

Параметри валютного коридору

MAS збереже темп зміцнення валютного коридору, який використовує для проведення монетарної політики. Водночас регулятор не змінюватиме ні ширину коридору, ні рівень, навколо якого його встановлено.

У MAS зазначили, що чинний коридор, який передбачає зміцнення, дасть змогу номінальному ефективному обмінному курсу сінгапурського долара стримувати очікуване найближчим часом зростання імпортованої інфляції. На думку регулятора, це має забезпечити поступове послаблення інфляційного тиску у 2027 році.

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Прогноз для економіки

Центробанк очікує, що економіка Сінгапуру зростатиме впевненими темпами в найближчі квартали, а згодом сповільниться через послаблення винятково швидкого буму штучного інтелекту. Базова інфляція, за прогнозом MAS, помітно знизиться із середини наступного року.

На відміну від багатьох інших центральних банків, MAS проводить монетарну політику переважно через валютний курс, а не відсоткові ставки. Регулятор дозволяє сінгапурському долару зміцнюватися або слабшати щодо валют основних торговельних партнерів у межах непублічного коридору. У квітні та липні MAS двічі підвищував темп зміцнення цього коридору, причому липневе підвищення було меншим за квітневе.

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