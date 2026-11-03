Церква на Сіросі подала скаргу на пасажирів круїзного лайнера — Anadolu Agency

Представник Грецької православної церкви на острові Сірос у Греції подав офіційну скаргу через ймовірну непристойну поведінку членів організованої групи пасажирів ізраїльського круїзного лайнера Crown Iris під час відвідин монастиря. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на портал Aigaio News.

Заява місцевої церкви

За даними місцевої церкви, відвідувачі нібито справляли потребу на спільній парковці монастиря Святої Варвари та дитячого садка. У церковному повідомленні також стверджується, що вони оголювали статеві органи на очах у вчителів, батьків і малих дітей.

Протоієрей Флавіанос Альбеску назвав описану поведінку образою релігійних приміщень і порушенням норм громадської пристойності, особливо з огляду на присутність дітей.

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Вимоги та можливі докази

Альбеску зазначив, що територія обладнана системою відеоспостереження. Записи камер можуть використати для розслідування інциденту за потреби та відповідно до юридичних процедур.

У скарзі церква закликала негайно вжити заходів, щоб не допустити подібних випадків надалі. Також вона попросила завчасно інформувати відвідувачів про правила поведінки у культових та освітніх закладах і надати офіційну відповідь від організаторів.

Із середини 2025 року заходи Crown Iris до різних грецьких портів неодноразово супроводжувалися пропалестинськими та антиизраїльськими протестами. Учасники акцій виступали проти того, що вони називали геноцидом Ізраїлю в Газі, а також проти тісних зв'язків Греції з Ізраїлем. В окремих випадках протестувальники стверджували, що серед пасажирів могли бути військовослужбовці поза службою.

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