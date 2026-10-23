Циклон Austen залишив без світла 18 тисяч домогосподарств в Англії — RMF24

Сильний вітер, пов’язаний із циклоном Austen, спричинив перебої в транспортному сполученні у Великій Британії та на Нормандських островах. В Англії без електропостачання залишилися близько 18 тисяч домогосподарств, повідомляє RMF24 з посиланням на власника енергетичної інфраструктури National Grid.

Закриті школи та обмеження руху

Найбільше негода зачепила Корнуолл, Девон, а також острови Джерсі й Гернсі в протоці Ла-Манш. На Джерсі закрили всі школи. У Корнуоллі приблизно 90 навчальних закладів або почали заняття із запізненням, або взагалі не відчинилися.

На Гернсі вранці діяв червоний рівень погодного попередження, а багато автобусів не виїхали з депо. Оператор Great Western Railway попередив про труднощі на маршрутах у Корнуоллі та Девоні, зокрема на напрямку між Лондоном і Брістолем. Обмеження також запровадили в Шотландії, де на низці ділянок поїзди були змушені рухатися повільніше.

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Скасування рейсів і пошкодження пірса

В аеропорту Джерсі раннього дня після полудня скасували приблизно 70% рейсів. Зокрема, не вилетіли літаки до Лондона, Манчестера та Единбурга. Вранці швидкість вітру поблизу летовища сягала 135 км/год.

Аеропорт Гернсі закривали орієнтовно до 17:00 за польським часом. Адміністрація повідомила про незначні пошкодження, завдані стихією. Менші перебої зафіксували також в аеропортах Ексетера, Белфаста й Саутгемптона. Частину рейсів скасував оператор поромів між островом Вайт і графством Гемпшир.

У Брайтоні хвилі зруйнували частину занедбаного вікторіанського пірса West Pier, закритого для відвідувачів ще 1975 року. Метеорологи попереджають, що наступного дня до Великої Британії має наблизитися ще один циклон — Boelo, який найбільше зачепить Північну Ірландію, Шотландію та північ Англії.

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