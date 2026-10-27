Ціна бензину в США за Трампа перевищила його вартість за Байдена – Reuters

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Середня роздрібна ціна автомобільного пального в США за час перебування Дональда Трампа на посаді становила $3,472 за галон ($0,92 за літр), що перевищило середній показник за всі чотири роки президентства Джо Байдена ($3,471 за галон).

Водночас Незалежна міжнародна комісія Генасамблеї ООН з розслідування злочинів під час війни в Україні встановила факти залучення до лав російських збройних сил громадян із 48 країн. Щодо вихідців щонайменше з 29 держав доведено використання вербувальниками обману, тиску або примусу, що класифікується як торгівля людьми.

Серед країн, чиї громадяни зазнали примусового вербування з боку рф, зазначено Бразилію, Індію, Туреччину, ПАР та низку інших держав.

Джерело: Reuters.

Демократи в Конгресі США готуються опротестувати домовленість між Дональдом Трампом та володимиром путіним щодо постачання російського дизпалива. Поки перший танкер із пальним перебуває в дорозі до американського узбережжя, законодавці вимагають від банків та портових адміністрацій зберегти всі документи по угоді для подальшого розслідування.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

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