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Світові фінансові ринки переживають один із наймасштабніших розпродажів за останні місяці. Bitcoin опустився до найнижчої позначки більш ніж за два роки, американський фондовий індекс Nasdaq втратив понад 5%, а золото наблизилося до мінімуму за 14 місяців. Інвестори побоюються, що масштабні вкладення у штучний інтелект не виправдають очікувань, а Федеральна резервна система США продовжить підвищувати процентні ставки.

Найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта продовжила стрімко втрачати вартість. У п'ятницю, 20 листопада, Bitcoin уперше із липня опустився нижче $60 тис. Згодом падіння посилилося: станом на 04:13 за Гринвічем 21 листопада його ціна становила $55 830. За цей період криптовалюта втратила 5,1%.

Це найнижча вартість Bitcoin із вересня 2024 року. Ще напередодні Reuters повідомляло про падіння до $59 381. Одночасно дешевшав і Ethereum – друга за капіталізацією криптовалюта, яка втрачала понад 5%.

Аналітики пов'язують погіршення настроїв на криптовалютному ринку із загальним небажанням інвесторів ризикувати. Побоювання щодо прибутковості штучного інтелекту, дорожчі запозичення та невизначеність стосовно подальшої політики Федеральної резервної системи США посилюють тиск на цифрові активи.

Розпродаж особливо сильно вдарив по технологічному сектору США. За підсумками торгів у п'ятницю, 20 листопада, індекс Nasdaq Composite знизився на 5,3% – до 22 617,73 пункту.

Інші провідні індекси також завершили сесію зі значними втратами:

S&P 500 – знизився на 3,7%, до 6910,39 пункту;

Dow Jones – втратив 1,9% і завершив торги на рівні 48 147,33 пункту.

Для S&P 500 цей тиждень став найгіршим за результатами більш ніж півтора року. Індекс також опустився більш ніж на 10% від рекордного максимуму, зафіксованого 6 жовтня. Таке зниження на фондовому ринку називають корекцією.

Найбільших втрат зазнали компанії, пов'язані з виробництвом комп'ютерних чипів та інфраструктурою штучного інтелекту. Зокрема, акції Nvidia за тиждень подешевшали майже на 23%. Під тиском також опинилися AMD, Micron та Broadcom.

За даними Associated Press, за весь тиждень Nasdaq втратив 10%, S&P 500 – 8,6%, а Dow Jones – 8%.

Негативна динаміка поширилася й на азійські фондові майданчики. У п'ятницю японський індекс Nikkei 225 знизився на 5,1%, південнокорейський KOSPI – на 5,2%, а тайванський Taiex втратив 6,2% за день.

Особливо відчутним стало тижневе падіння тайванського ринку – 17,5%. Це найгірший показник із 1991 року. Тайвань є одним із ключових центрів світового виробництва напівпровідників, тому розпродаж акцій технологічних компаній особливо сильно позначився на місцевій біржі.

Під час торгів у п'ятницю дешевшали акції великих виробників електроніки та компонентів для штучного інтелекту. Зокрема, південнокорейські та японські компанії опинилися під тиском через побоювання щодо майбутнього попиту на технологічну продукцію.

За оцінкою Reuters, від серпневих максимумів сукупна вартість світових фондових ринків скоротилася майже на $9 трлн.

Додаткову увагу інвесторів привернула компанія Anthropic – розробник штучного інтелекту Claude. Її вихід на біржу став найбільшим публічним розміщенням акцій в історії.

Компанія встановила ціну розміщення на рівні $83 за акцію. У межах самого IPO вона залучила $81,3 млрд, ще $26 млрд припало на приватне розміщення. Загальний обсяг угоди становив $107,3 млрд.

У перший день торгів акції Anthropic відкрилися на рівні $111,50, а завершили сесію на позначці $97,17. Це на 17% вище за ціну розміщення. Ринкова оцінка компанії під час дебюту сягала приблизно $1,75 трлн.

Однак успішний старт не зміг зупинити падіння технологічного сектору. Уже наступного дня акції Anthropic на премаркеті – торгах перед відкриттям основної біржової сесії – дешевшали на 7,5%, до $89,95. Це лише трохи вище за початкову ціну IPO.

Інвестори дедалі частіше сумніваються, чи зможуть технологічні компанії виправдати величезні витрати на розробку штучного інтелекту. Масштабні вкладення в обчислювальні потужності, дата-центри та виробництво чипів потребують значних коштів, тоді як їхня майбутня прибутковість залишається предметом дискусій.

Падіння торкнулося і дорогоцінних металів, які зазвичай вважають захисними активами під час фінансової нестабільності.

За даними Reuters, 20 листопада спотова ціна золота опускалася до $3502,49 за тройську унцію – найнижчого рівня з вересня 2025 року. Згодом котирування частково відновилися, однак за підсумками торгового дня метал залишався під значним тиском. За тиждень золото втратило приблизно 9,4%.

Срібло також дешевшало. Під час торгів його ціна опускалася до $40,66 за унцію.

Однією з причин такого руху стали очікування жорсткішої монетарної політики Федеральної резервної системи США. Інвестори побоюються подальшого підвищення процентних ставок для стримування інфляції. На цьому тлі зміцнюється долар, а державні облігації стають привабливішими для вкладень.

Крім того, під час масштабного розпродажу інвестори можуть продавати навіть золото, щоб отримати готівку та покрити збитки від падіння інших активів. Саме цим пояснюють ситуацію, коли одночасно дешевшають і ризикові інструменти, і традиційні засоби збереження капіталу.

Нинішнє падіння пов'язують одразу з кількома чинниками. Передусім учасники ринку побоюються, що навколо штучного інтелекту сформувалася фінансова бульбашка. Технологічні компанії отримали надзвичайно високі ринкові оцінки, однак не всі їхні інвестиції в нові розробки поки приносять очікуваний прибуток.

Додатковим чинником стали очікування підвищення процентних ставок у США. Якщо позики дорожчатимуть, компаніям буде складніше фінансувати масштабні технологічні проєкти, а інвестори можуть віддавати перевагу менш ризиковим активам.

За оцінкою Reuters, поєднання побоювань щодо перспектив технологічного сектору та невизначеності стосовно майбутніх рішень американського центробанку призвело до масштабного розпродажу. Він охопив не лише акції та криптовалюти, а й сировинні товари, зокрема мідь і дорогоцінні метали.

Про це повідомляють Reuters, Associated Press та інші міжнародні джерела.

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