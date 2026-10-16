Світові ціни на необроблений цукор 13 жовтня піднялися до 19-місячного максимуму — 21,10 цента США за фунт. Зростання котирувань пов'язують зі слабкими показниками врожаю в Бразилії, найбільшому у світі виробнику цукру, високими цінами на нафту та політичною невизначеністю перед другим туром президентських виборів, повідомляє ABC News Australia.

У червні ціна цукру-сирцю опускалася до 13,36 цента США за фунт. Нинішнє підвищення стало полегшенням для австралійських виробників цукрової тростини, які протягом кількох місяців стикалися з низькими цінами та зростанням вартості добрив, хімікатів і пального.

Проблеми з урожаєм

Генеральний директор Green Pool Commodities Едер Вієту зазначив, що останній звіт про врожай у Бразилії зафіксував скорочення обсягів переробленої тростини. За його словами, несподівано знизилися також частка тростини, спрямована на виробництво цукру, та вміст сахарози в сировині.

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Аналітик додав, що прогнозовані на жовтень сильні дощі можуть зберегти низькі показники сахарози й обсяги переробки. Вміст сахарози визначає, скільки цукру можна отримати з тростини під час переробки, а частка цукру показує, яку частину сировини заводи спрямовують на цукор, а яку — на етанол.

Вплив виборів і ринку етанолу

Через низький вміст сахарози та високу вартість нафти бразильським переробникам вигідніше виробляти етанол, а не цукор, пояснив Вієту. Менша пропозиція цукру на світовому ринку підтримала ціни.

У першому турі президентських виборів із невеликою перевагою переміг правий сенатор Флавіу Болсонару, який у другому турі змагатиметься з чинним президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Аналітик зазначив, що учасники ринку стежать за можливими змінами в бюджетній та паливній політиці після виборів. Якщо ціни на нафту й етанол зрівняються, заводи можуть знову збільшити виробництво цукру, що підвищить його пропозицію та може знизити котирування.

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