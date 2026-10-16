ЦВК Латвії затвердила результати виборів до 15-го Сейму — LSM English

Центральна виборча комісія Латвії на засіданні в п’ятницю затвердила офіційні результати виборів до 15-го Сейму та список обраних депутатів. Вибори відбулися 3 жовтня, повідомляє LSM English.

Розподіл мандатів

Найбільше представництво в парламенті отримав United List — 41 мандат. До 15-го Сейму від цього списку, зокрема, обрали Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Edgars Tavars, Māris Kučinskis та Raimonds Vējonis.

Список Latvia First здобув 17 місць. Серед обраних від нього — Ainārs Šlesers, Regīna Ločmele, Andrejs Klementjevs, Ramona Petraviča та Aleksandrs Bartaševičs.

Список Sovereign Power/Union of New Latvians отримав 15 мандатів. Від нього, зокрема, обрали Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Karina Sprūde та Vjačeslavs Stepaņenko.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші партії у Сеймі

National Alliance матиме 10 депутатів у 15-му Сеймі. Серед обраних від цієї політичної сили — Ilze Indriksone, Nauris Puntulis, Jānis Dombrava, Ināra Mūrniece та Jānis Vitenbergs.

Ще 10 мандатів отримали Progressives. До парламенту від них обрали Andris Šuvajevs, Mairita Lūse, Antoņina Ņenaševa, Andris Sprūds, Jana Simanovska та Agnese Lāce.

New Unity здобула сім місць у Сеймі. Обраними депутатами стали Baiba Braže, Andrejs Judins, Inese Lībiņa-Egnere, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Edmunds Jurēvics та Inga Bērziņa.

Читай нас у