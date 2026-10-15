TTAP призупинив переговори з урядом Пакистану до зустрічі з Імраном Ханом — Dawn

У Пакистані опозиційний альянс «Техрік-і-Тахафуз Аїн-і-Пакистан» (TTAP) оголосив про призупинення всіх переговорів із урядом. Учасники об’єднання заявили, що не відновлять діалог, доки не буде організовано зустріч із засновником партії PTI Імраном Ханом і надано інформацію про стан його здоров’я, повідомляє Dawn.

TTAP також заявив, що повноваження вести будь-які переговори від імені альянсу матиме лише його голова Мехмуд Хан Ачакзай. Рішення ухвалили на засіданні керівництва в його резиденції, де обговорили ситуацію після запровадження губернаторського правління та надзвичайного стану в провінції Хайбер-Пахтунхва.

Вимоги опозиційного альянсу

TTAP засудив запровадження губернаторського правління і надзвичайного стану, назвавши цей крок посяганням на конституцію та волевиявлення виборців. Альянс зажадав негайно скасувати рішення і заявив про намір подати позов до Високого суду Пешавара.

Об’єднання також вимагало звільнити усуненого від виконання обов’язків головного міністра провінції Сохаїла Афріді, спікера провінційної асамблеї Бабара Саліма Сваті, очільника PTI у Хайбер-Пахтунхві Джунаїда Акбара, а також затриманих депутатів і політичних діячів. PTI повідомляла про їхнє затримання 11 жовтня, невдовзі після запровадження надзвичайного стану та губернаторського правління.

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Окремо TTAP закликав звільнити сестер Імрана Хана, які майже три тижні перебувають під вартою відповідно до ордонансу про підтримання громадського порядку. Альянс також вимагав організувати зустріч із засновником PTI та надати доступ до його лікарів.

Надзвичайний стан у Хайбер-Пахтунхві

У неділю федеральний уряд Пакистану запровадив надзвичайний стан відповідно до статті 232 конституції та губернаторське правління за статтею 234. Федеральний кабінет пояснив рішення безпековою ситуацією у провінції, де PTI очолювала уряд, і заявив про його «навмисне усунення» від боротьби з тероризмом.

Після цього федеральна влада санкціонувала залучення армії на допомогу цивільній адміністрації в Хайбер-Пахтунхві. У Пешаварі встановили контейнерні загородження на кількох дорогах і посилили поліцейську присутність. Віцепрем’єр і міністр закордонних справ Ісхак Дар заявив, що губернаторське правління не має політичної мотивації та запроваджене для протидії тероризму.

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