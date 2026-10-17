Туейтс може підвищити рівень моря на 30 мм до 2100 року — Al Jazeera
Нове дослідження показало, що льодовик Туейтс у Західній Антарктиді може додати до глобального рівня моря до 30 мм до 2100 року — удвічі більше, ніж передбачали попередні оцінки. Такий сценарій можливий навіть без додаткового прискорення глобального потепління, повідомляє Al Jazeera.
Тепла вода під льодовиком
Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, виконали науковці Університету Каліфорнії у співпраці з Лабораторією реактивного руху NASA. Вони застосували нові комп’ютерні моделі, щоб точніше оцінити танення в зоні заземлення льодовика — ділянці, де крига переходить від опори на корінну породу до плавучого льодового шельфу.
На відміну від моделей, які розглядають лінію заземлення як фіксовану, автори роботи використали поняття ширшої зони заземлення. Припливи піднімають і опускають кригу, дозволяючи теплій морській воді проникати глибоко під льодовиковий щит і посилювати танення.
Науковці вважають, що цей процес пришвидшує відрив Туейтса від хребта Мужино — підводного виступу корінної породи, який нині допомагає стабілізувати льодовик. За оцінкою дослідження, імовірність того, що Туейтс втратить опору на цьому хребті до кінця століття, становить 60%.
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Чому Туейтс важливий
Туейтс має площу близько 192 тис. квадратних кілометрів і є частиною Західноантарктичного льодовикового щита. Разом з іншими льодовиками, зокрема Пайн-Айленд, він стримує маси льоду, втрата яких може суттєво підвищити рівень Світового океану.
За наявними оцінками, танення Туейтса забезпечує приблизно 4% загального глобального підвищення рівня моря. Від 2000 року льодовик утратив понад 1 трлн тонн льоду та продовжує втрачати близько 50 млрд тонн щороку.
Окреме дослідження Британської антарктичної служби, опубліковане в липні в Geophysical Research Letters, дійшло висновку, що Туейтс втрачатиме лід щонайменше протягом наступних 150 років навіть за найекстремальніших можливих умов охолодження океану.