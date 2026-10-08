Туреччина назвала війну в Чорному морі пріоритетом своєї безпекової політики

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Туреччина розглядає війну в Чорному морі та пов’язані з нею безпекові ризики як одне з пріоритетних питань своєї безпекової політики. Анкара уважно стежить за впливом бойових дій на регіональну стабільність і має намір продовжувати відповідальний та збалансований підхід.

За словами міністра, Туреччина приділяє особливу увагу безпековій ситуації в Чорному морі, а також процесам, які відбуваються на Кавказі та Близькому Сході.

«Війна, що триває в Чорному морі, та безпекові ризики, нові баланси, що формуються на Кавказі, події на Близькому Сході, а також наші права та інтереси на Кіпрі й у Східному Середземномор'ї є пріоритетними питаннями нашої безпекової політики», – сказав міністр.

Яшар Гюлер наголосив, що Анкара продовжує дотримуватися збалансованого підходу, спрямованого на збереження стабільності в регіоні.

«У Чорному морі ми уважно стежимо за впливом війни на регіональну безпеку та продовжуємо наш відповідальний і збалансований підхід, спрямований на збереження стабільності», – заявив Яшар Гюлер.

Окремо міністр національної оборони Туреччини висловився щодо ситуації на Кавказі.

Яшар Гюлер зазначив, що Туреччина підтримує встановлення тривалого миру, зміцнення регіональної стабільності та розширення можливостей для співпраці.

Таким чином, Анкара розглядає війну в Чорному морі, безпекові ризики в регіоні, зміни на Кавказі, події на Близькому Сході, а також питання Кіпру та Східного Середземномор’я як ключові напрями своєї безпекової політики.

Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер під час церемонії відкриття 2026–2027 навчального року Університету національної оборони, пише видання En Son Dakika.

Раніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала неприйнятними атаки на цивільні судна в Чорному морі у водах Болгарії та біля узбережжя Румунії. Вона заявила про солідарність Євросоюзу з державами-членами на східному фланзі.

Індія проводить переговори з Україною та Росією щодо забезпечення безпечного проходу торгових суден у Чорному морі на тлі посилення атак. Нью-Делі також обговорює зі сторонами можливість безпечного транспортування зерна та енергоносіїв.

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