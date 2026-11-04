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Туреччина образилася на звіт Єврокомісії щодо розширення

UA NEWS 04 Листопада 2026 19:57
Туреччина образилася на звіт Єврокомісії щодо розширення
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Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднило заяву з критикою звіту Єврокомісії за 2026 рік, звинувативши Євросоюз у застосуванні подвійних стандартів та упередженому ставленні до Анкари. 

У турецькому дипломатичному відомстві відкинули претензії щодо стану судової системи, політичних критеріїв і дотримання основних прав, а також наголосили, що ЄС беззастережно підтримує позицію Греції та Кіпру, ігноруючи інтереси Туреччини та Північного Кіпру у Східному Середземномор’ї. 

Водночас МЗС Туреччини позитивно оцінило висновки Брюсселя щодо прогресу країни в економічній та монетарній політиці, розвитку ринкової економіки й оборонної сфери, закликавши Євросоюз перейти від односторонніх підходів до конкретних кроків із модернізації Митного союзу та відновлення переговорів про членство.

Джерело: Daily Sabah.

Нагадаємо, у звіті щодо розширення Єврокомісія припускає завершення переговорів про вступ України лише у 2028 році, і лише за умови виконання Києвом необхідних реформ. Молдова отримала позитивніші оцінки. 

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після офіційної церемонії передачі звіту Єврокомісії заявила, що документ є чудовим для України, оскільки країна впевнено рухається шляхом розширення серед чотирьох лідерів процесу попри російську агресію.

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