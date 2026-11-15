Туреччина отримала зі США 100 старожитностей вартістю понад $2,2 млн — Polsat News

У Стамбульських археологічних музеях представили 100 старожитностей, повернених Туреччині зі Сполучених Штатів. У церемонії 2 листопада взяли участь міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой та представник прокуратури Мангеттена Метью Богданос. Як повідомляє Polsat News, повернення експонатів стало результатом багаторічних археологічних досліджень, аналізу документів і співпраці з американськими правоохоронцями.

Серед повернутих предметів є стародавня зброя, церемоніальні музичні інструменти, посуд, елементи архітектурного оздоблення, театральні маски та фігурки богинь. Частину артефактів датують III тисячоліттям до нашої ери.

Експонати з музеїв США

Прокуратура Мангеттена у повідомленні від 18 вересня заявила, що вартість 100 переданих Туреччині предметів перевищує 2,2 млн доларів. Зокрема, 52 артефакти вилучили зі збірки Метрополітен-музею в Нью-Йорку. Повернення відбувалося в межах кількох розслідувань діяльності мереж, пов’язаних із незаконною торгівлею культурними цінностями.

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Одним із таких предметів була приблизно двотисячолітня бронзова статуетка Гермеса, оцінена приблизно у 500 тис. доларів. За даними прокуратури, її вивіз із Туреччини у 1960-х роках пов’язують із торговцем старожитностями Джорджем Закосом, а 1971 року статуетку продали Метрополітен-музею без документованої попередньої історії походження.

Артефакти з Хорозтепе та Дювера

Важливою частиною колекції стали 40 предметів із Хорозтепе на півночі Туреччини, датованих 2300–2000 роками до нашої ери. Це металевий посуд, зброя та речі для церемоній. Дослідники встановлювали їхнє походження за технікою виготовлення, формою, подібністю до знахідок із легальних розкопок, а також документами про незаконні роботи на пам’ятці 1953 року.

До країни також повернули 44 теракотові елементи архітектурного декору з Дювера на південному заході Туреччини. Предмети, датовані періодом між VII та V століттями до нашої ери, раніше зберігалися у колекції музею Дж. Пола Ґетті в Лос-Анджелесі.

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