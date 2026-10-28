Туреччина пригрозила Україні та росії наслідками за атаки на свої судна – Reuters

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Анкара залишає за собою право вжити правових заходів у разі подальших атак на цивільні судна в Чорному морі, які мають відношення до турецької сторони. Про це 28 жовтня заявив Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер.

Очільник турецького оборонного відомства підкреслив необхідність дотримання безпеки навігації у відкритому морі та повідомив, що Анкара очікує від Києва та москви відповідей на раніше передану пропозицію щодо припинення атак на комерційні судна й відновлення безпечного експорту зерна.

Заява лунає після чергового інциденту 28 жовтня, коли в морській юрисдикції Болгарії трьома безпілотниками був атакований грецький контейнеровоз під прапором Ліберії. Також Гюлер зазначив, що Туреччина, Болгарія та Румунія в межах спільної операції з розмінування погодилися посилити захист критичної підводної інфраструктури регіону.

Джерело: Reuters.

У Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, три безпілотники атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, що ходив під прапором Ліберії. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

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