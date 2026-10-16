Туреччина прогнозує зростання ВВП на 4,2% у 2027 році — Anadolu Agency

У Туреччині віцепрезидент Джевдет Їлмаз представив в Анкарі проєкт державного бюджету на 2027 рік, який передбачає прискорення економічного зростання до 4,2% після прогнозованих 3,3% у 2026 році. Як повідомляє Anadolu Agency, уряд розраховує на поліпшення світової економічної ситуації та відновлення зовнішнього попиту.

За словами Їлмаза, економіка Туреччини зросла на 3,7% у 2025 році. Він зазначив, що інвестиції випереджали приватне споживання, що зміцнило виробничі потужності країни. До завершення середньострокової програми уряд планує поступово довести темпи зростання до 5% завдяки політиці, спрямованій на продуктивність, технологічну трансформацію та інновації.

Прогноз щодо інфляції та зайнятості

Річна інфляція, яка у вересні опустилася нижче 30%, за урядовим прогнозом, становитиме 28,4% наприкінці 2026 року, а наприкінці 2027-го — 21%. Їлмаз назвав цінову стабільність основним пріоритетом програми. Уряд також очікує, що наступного року кількість зайнятих зросте на 657 тисяч осіб, рівень участі в робочій силі сягне 53,4%, а безробіття знизиться з прогнозованих 8,1% у 2026 році до 8%.

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Дефіцит поточного рахунку, за оцінкою уряду, має скоротитися з 2,6% ВВП у 2026 році до менш ніж 2% у 2027-му. Влада планує підтримувати експорт, посилювати безпеку енергопостачання та зменшувати залежність від імпорту енергоносіїв.

Параметри бюджету

Проєкт бюджету передбачає видатки на рівні 27,276 трлн турецьких лір, або $551,2 млрд, та доходи обсягом 23,408 трлн лір. Очікуваний дефіцит становитиме $78,1 млрд, або 3,5% ВВП. Без урахування витрат, пов’язаних із землетрусами, дефіцит прогнозують на рівні 2,8% ВВП.

На виплату відсотків за боргом планують спрямувати $80,2 млрд, на оплату праці персоналу — $143,7 млрд, на поточні трансферти — $206,7 млрд. Фінансування міської трансформації у 2027 році мають збільшити на 176% — до $5,57 млрд.

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