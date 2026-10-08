Туреччина та Франція підписали дорожню карту оборонної співпраці — Anadolu Agency

Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що Туреччина та Франція підписали дорожню карту для розвитку двосторонніх зв’язків у сферах оборони та безпеки. Документ має надати чинній співпраці більш інституційного характеру, повідомляє Anadolu Agency.

Напрями взаємодії

Речник турецького оборонного відомства Зекі Актюрк повідомив про підписання документа на щотижневому брифінгу в Коджаелі. За його словами, дорожня карта передбачає регулярні консультації з питань оборони та безпеки.

Сторони мають намір поглиблювати співпрацю у протидії гібридним загрозам, обміні розвідувальною інформацією та протиповітряній обороні. Окремим напрямом визначено підвищення сумісності їхніх систем.

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Навчання та оборонна промисловість

Документ також охоплює розширення спільної підготовки, програм обміну між військовими академіями, візитів до портів і спільних військових навчань за участю сухопутних, військово-морських та військово-повітряних сил.

Туреччина й Франція планують розвивати спільні проєкти та ділові можливості в оборонній промисловості, заохочувати обмін інформацією і технологіями, а також посилювати контакти між оборонними компаніями двох країн. Зустрічі в межах дорожньої карти мають відбуватися почергово в Парижі та Анкарі. Проведення першої з них заплановане на останній квартал 2026 року за умови домовленості сторін.

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