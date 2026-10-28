Туреччина залишить протоки закритими для військових кораблів до завершення війни проти України

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Анкара продовжуватиме неухильно дотримуватися обмежень на проходження військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре протягом усього періоду бойових дій проти України. Про це 28 жовтня заявив Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер під час зустрічі з колегами з Болгарії та Румунії.

Очільник турецького оборонного відомства підкреслив, що суворе дотримання міжнародного правового режиму проток запобігло розширенню масштабів війни на весь Чорноморський регіон.

Крім того, Гюлер наголосив на продовженні протимінної операції в межах спільної ініціативи MCM BLACK SEA та посиленні захисту критичної підводної інфраструктури. Він також зазначив, що Туреччина очолила командування морським компонентом у межах «Коаліції охочих» для України та зберігає чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності української держави.

Джерело: DHA.

Анкара залишає за собою право вжити правових заходів у разі подальших атак на цивільні судна в Чорному морі, які мають відношення до турецької сторони. Про це 28 жовтня заявив Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер.

У Чорному морі, в межах виключної економічної зони Болгарії, три безпілотники атакували контейнеровоз CONTSHIP JET, що ходив під прапором Ліберії. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати.

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