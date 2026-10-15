Туреччина засудила рішення Колумбії перенести посольство до Єрусалима — Anadolu Agency

Туреччина засудила рішення Колумбії перенести своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима. Про це заявило Міністерство закордонних справ Туреччини, повідомляє Anadolu Agency.

Посилання на резолюції ООН

У турецькому зовнішньополітичному відомстві заявили, що цей крок порушує відповідні резолюції ООН, зокрема резолюції Ради Безпеки ООН 476 і 478, ухвалені 1980 року. У МЗС Туреччини також вважають, що рішення суперечить правовим принципам, викладеним у консультативному висновку Міжнародного суду ООН.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Анкари щодо статусу міста

Турецьке міністерство наголосило, що Східний Єрусалим є невід’ємною частиною окупованої палестинської території. Анкара закликала Колумбію переглянути своє рішення та зазначила, що держави мають уникати кроків, які можуть підірвати історичний і правовий статус Єрусалима.

У заяві також повторили позицію Туреччини, за якою шляхом до справедливого, тривалого та всеосяжного миру в регіоні є створення незалежної, суверенної та територіально безперервної Палестинської держави на основі кордонів 1967 року зі столицею у Східному Єрусалимі.

Читай нас у