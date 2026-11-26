0:00 / 0:00

Туреччина працює над інтеграцією легкої протичовнової торпеди ORKA виробництва компанії Roketsan у склад озброєння ударного безпілотника Bayraktar AKINCI від Baykar. Апарат уже вперше успішно здійснив скидання цієї торпеди з повітря. Відео випробувань опублікував у своєму акаунті в X технічний директор і співвласник Baykar Сельчук Байрактар. Це випробування стало важливим етапом у розвитку турецьких можливостей протичовнової оборони та захисту морських акваторій.

За інформацією Anadolu Agency, у ході випробувань Bayraktar AKINCI з торпедою ORKA на борту вилетів із Центру льотної підготовки та випробувань у Чорлу. Під час першого випробування, проведеного в затоці Сарос, торпеда ORKA безпечно відокремилася від вузла з під крила безпілотника і успішно приводнилася в заданій точці.

Як відомо, легка протичовнова торпеда ORKA калібром 324 мм розроблена в 2020 році на заміну американським торпедам Mk 46 та Mk 54 LWT. Її довжина 2,85 метри, робоча дальність 15 кілометрів, орієнтовна вага 220 кілограмів, а швидкість сягає понад 83 км/год.

ORKA оснащена активно-пасивною акустичною головкою самонаведення та функціями автономного наведення для ураження підводних цілей і призначена для пуску із надводних кораблів та авіаційних носіїв.

Від Defense Express зазначимо, що інтеграція протичовнової торпеди ORKA в ударний БПЛА Bayraktar AKINCI розширює перелік її потенційних носіїв і дає змогу масштабувати застосування цього типу озброєння для ураження цілей на морських глибинах із повітря. Таким чином потенційно може бути змінений й традиційний підхід, коли торпеди запускатимуться не зі звичних керованих засобів таких як кораблі, наводні човни, літаки тощо, а з дистанційно керованої безпілотної авіації.

Це в свою чергу зумовлює низку переваг як-от, наприклад, безпека для особового складу під час місій, тривалість польотів протягом патрулювань акваторій. Так, Bayraktar AKINCI здатен проводити в повітрі до 24 годин, а також робота у "зв’язці", коли об’єднані в одну автоматизовану систему комплекси виконують місію спільно, розподіляючи задачі між собою.

Натомість Туреччина отримає нове, повністю унікальне рішення, що реалізоване місцевими підприємствами. Особливо перспективно це виглядає на тлі того, що країна чималу увагу приділяє саме безпеці акваторій, зокрема за рахунок роботизації. Так, нещодавно стало відомо, що Анкара першою в світі законтрактувала три безпілотні винищувачі Kızılelma, які як і розвідувально-ударні дрони Bayraktar TB3 здатні використовуватися з борту турецького спецкорабля TCG Anadolu.

Що стосується військово-технічного співробітництва, то безпілотний носій торпед ORKA на базі Bayraktar AKINCI здатен також привернути увагу і закордонних клієнтів. На сьогоднішній день список замовників цих турецьких безпілотників, що мають прямий вихід до акваторій, налічує такі країни як Саудівська Аравія, Пакистан, Азербайджан, Індонезія.

Про це повідомляє DEFENSE EXPRESS.

В Туреччині випробували безпілотник для запуску інших дронів.

У Туреччині розробили важкий дрон-камікадзе Baykar K2

Читай нас у