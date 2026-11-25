У Лодзі, Польща, турецький «Галатасарай» переміг PGE Budowlani Łódź у матчі першого туру жіночої Ліги чемпіонок з волейболу — 3:1. Польська команда виграла стартову партію, але суперниці зі Стамбула взяли три наступні сети. Рахунок за партіями — 25:23, 19:25, 22:25, 21:25, повідомляє Interia Sport.

Перший сет залишився за господарками

PGE Budowlani повели 6:4 після атаки Маї Шторк. «Галатасарай» зрівняв рахунок, однак у кінцівці партії господарки зберегли перевагу. Очки для лодзької команди набрали Родіка Бутерез і Саша Планіншек, а перший сет завершився з рахунком 25:23.

У другій партії гості вийшли вперед 5:2, але волейболістки з Лодзі швидко зрівняли рахунок. За рахунку 15:12 команда зі Стамбула знову відірвалася від суперниць і виграла сет 25:19.

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Гості виграли два заключні сети

У третій партії PGE Budowlani мали труднощі в протидії Віті Акімовій, яка вийшла у стартовому складі «Галатасарая». Турецька команда повела 12:8, але господарки скоротили відставання й зрівняли рахунок. У кінцівці «Галатасарай» знову здобув перевагу та виграв сет 25:22.

У четвертій партії польська команда кілька разів скорочувала відставання й за рахунку 20:20 відновила рівновагу. Проте кінцівка знову залишилася за «Галатасараєм», який закрив матч перемогою 25:21. Акімова прибула до Польщі та взяла участь у грі після того, як турецький клуб виконав необхідні процедури.

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