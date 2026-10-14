Турецько-кіпрський суд уперше засудив чоловіка за гомофобний злочин — Cyprus Mail

Турецько-кіпрський районний суд у Трикомо, на Кіпрі, вперше виніс обвинувальний вирок у справі про гомофобний злочин на ґрунті ненависті. Чоловіка Ергуна Сунмеза 24 вересня засудили загалом до шести місяців ув’язнення, з яких один місяць призначили за злочин щодо Берни Нуман, повідомляє Cyprus Mail із посиланням на Bugun Kibris.

Обставини справи

За даними Bugun Kibris, у вересні 2023 року Сунмез прийшов до квартири своєї колишньої дружини Пінар Таш у Трикомо. Як повідомляло видання, він фізично напав на Таш і погрожував їй, а також висловлював гомофобні образи на адресу Нуман, яка в цей час перебувала у квартирі.

Суд встановив, що висловлювання на адресу Нуман, які, за його оцінкою, було чути і за межами квартири, становили окремий злочин від образ та погроз, спрямованих проти Таш. Суд зазначив, що для кваліфікації діяння як злочину на ґрунті ненависті недостатньо загального наміру вчинити правопорушення: необхідний конкретний мотив, пов’язаний з упередженням або ненавистю до сексуальної орієнтації людини.

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Вирок і правовий контекст

У рішенні суд дійшов висновку, що висловлювання Сунмеза не були лише образами під час суперечки, а мали на меті публічно принизити й маргіналізувати Нуман через її сексуальну орієнтацію. За даними Bugun Kibris, п’ять місяців із шестимісячного строку призначили за напад на Таш, ще один місяць — за злочин на ґрунті ненависті щодо Нуман.

Ozgur Gazete раніше повідомляла, що Сунмез і Таш розлучилися за п’ять місяців до інциденту. Після події Таш подала заяву про фізичний напад та отримала медичний висновок, який документував інцидент.

Турецько-кіпрська адміністрація легалізувала одностатеві сексуальні стосунки 7 лютого 2014 року, одночасно запровадивши антидискримінаційні норми. Cyprus Mail зазначає, що це була остання адміністрація в Європі, яка зробила такий крок. Водночас одностатеві пари там не мають юридичного визнання та права на усиновлення дітей.

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