Туристична галузь Таїланду виступила проти збору за виїзд 1000 батів — Bangkok Post

У Таїланді туристичні асоціації виступили проти запропонованого збору за виїзд з країни у розмірі 1000 батів, максимальний розмір якого може становити 5000 батів. Представники галузі заявляють, що платіж може збільшити витрати мандрівників, вплинути на попит на авіаподорожі та ускладнити роботу операторів виїзного туризму, повідомляє Bangkok Post.

Заперечення туристичних операторів

Президентка Асоціації туристичних агентів Таїланду Калаяні Ассані заявила, що повернення збору за виїзд, який запровадили 45 років тому, не відповідає нинішній економічній ситуації. За її словами, фіксований платіж за кожну поїздку може нерівномірно вплинути на мандрівників, адже можливість подорожувати за кордон не обов’язково свідчить про рівень доходів людини чи її здатність сплачувати податки.

Асоціація також наголошує, що закордонні поїздки нині пов’язані не лише з відпочинком, а й з економічною діяльністю, торгівлею, інвестиціями та розвитком професійних можливостей. Вона вказала, що оператори виїзного туризму вже сплачують ПДВ, хоча споживання цих туристичних послуг відбувається за межами Таїланду. На думку асоціації, це суперечить принципу стягнення ПДВ із внутрішнього споживання товарів і послуг.

Петиції до міністра фінансів

Асоціація туристичних агентів Таїланду подала петицію міністру фінансів Екніті Нітітханпрапасу з вимогою відкликати пропозицію. Вона також висловила занепокоєння через неоднозначні запитання в онлайн-консультації щодо проєкту збору та відсутність перевірки особи респондентів.

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Проти ініціативи також виступила Асоціація готелів Таїланду. Її президент Тхієнпрасіт Чайяпатранун заявив, що додатковий платіж може знизити попит на авіаподорожі та послабити конкурентоспроможність туристичної галузі країни. За його словами, у найближчому майбутньому кожен іноземний турист може сплачувати приблизно 2570 батів податків і зборів, а для сім’ї з чотирьох осіб ця сума становитиме 10 280 батів.

До цієї суми входять чинні пасажирські збори в шести основних аеропортах Таїланду, запропонований на наступний рік туристичний збір у 450 батів і запропонований збір за виїзд у 1000 батів. Представники готельного бізнесу закликали уряд до ухвалення закону оприлюднити детальне дослідження економічного впливу ініціативи та прогнозованих надходжень.

Вимога оцінити наслідки

Рада з туризму Таїланду також подала петицію міністру фінансів із вимогою ретельно оцінити вплив збору на кількість і поведінку пасажирів, вартість поїздок, авіалінії, малий бізнес і зайнятість у туризмі та авіації. Рада також просить зіставити чисті податкові надходження від збору з можливими економічними втратами.

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