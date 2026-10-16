Turkish Airlines у Стамбулі, Туреччина, підписала з CFM International меморандум про взаєморозуміння щодо постачання понад 300 двигунів LEAP-1B, включно із запасними. Документ також передбачає довгострокову сервісну підтримку понад 600 двигунів флоту, повідомляє AeroTime.

Двигуни для Boeing 737 MAX

За попередньою домовленістю, понад 300 двигунів LEAP-1B можуть бути використані для до 150 нових літаків Boeing 737 MAX. У вересні 2026 року Turkish Airlines замовила у Boeing 100 літаків 737 MAX 8, а також отримала опціон на ще 50 бортів.

Церемонія підписання відбулася 16 жовтня у Стамбулі за участі голови ради директорів і виконавчого комітету Turkish Airlines Мурата Шекера та генерального директора Safran Олів’є Андрієса. Safran є однією з двох материнських компаній CFM International.

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Обслуговування флоту та MRO

Сторони також принципово домовилися про довгострокове обслуговування всього парку двигунів LEAP-1B Turkish Airlines. Підтримка має охопити раніше замовлені та поставлені двигуни, запасні агрегати, двигуни літаків у лізингу, можливі майбутні опціони, а також двигуни дочірнього перевізника AJet.

Меморандум також містить угоду про постачання матеріалів для підтримки створення в Туреччині підприємства з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту двигунів. Нині Turkish Airlines та AJet разом експлуатують 96 літаків Boeing 737 NG із двигунами CFM56-7B і 79 Boeing 737 MAX із двигунами LEAP-1B.

Мурат Шекер заявив, що новий крок із CFM має підтримати зростання флоту й маршрутної мережі, а також операційну ефективність перевізника. Олів’є Андрієс зазначив, що меморандум відображає спільне прагнення сторін підтримувати подальше зростання авіакомпанії та розширення її флоту.

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