Туск і Головня обговорять представництво Polska 2050 в уряді — RMF24

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск 29 жовтня має зустрітися з віцеспікером Сейму Шимоном Головнею. Темою розмови, за неофіційними даними RMF24, стане представництво партії Polska 2050 в уряді.

Представництво в уряді

За інформацією видання, Туск і Головня можуть обговорити два або три призначення на посади заступників міністрів. Кандидатами на посади в уряді, за неофіційними даними, мають бути лише депутати від Polska 2050, які нині працюють у Сеймі.

Переговори щодо представництва партії в уряді відбуваються на тлі змін у її керівництві. Катажина Пелчинська-Наленч, повідомляючи у соцмережах про свій вихід з уряду та з посади голови партії, заявила, що залишає Polska 2050 її засновникові.

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Вибори голови партії

Шимон Головня напередодні офіційно повідомив, що не балотуватиметься на посаду голови Polska 2050. Як пише RMF24, єдиним кандидатом на майбутніх внутрішньопартійних виборах може стати депутат Павел Шліз, колишній голова парламентського клубу Polska 2050.

Якщо він залишиться єдиним претендентом, голосування все одно проведуть. Члени партії відповідатимуть «так» або «ні» щодо його кандидатури, а для обрання Шлізу необхідно буде здобути понад 50% голосів на підтримку.

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