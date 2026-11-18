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Період, коли європейські країни вибудовували енергетичну залежність від рф, остаточно залишився в минулому, а пріоритетом континенту стала співпраця з надійними партнерами. Про це в середу, 18 листопада 2026 року, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час 7-го засідання Міністерського партнерства з трансатлантичної енергетичної співпраці (P-TEC) у Варшаві, передає Укрінформ.

За словами глави польського уряду, Варшаві вдалося переконати союзників побудувати диверсифіковану енергосистему, незалежну від одного постачальника. Туск наголосив, що навіть ті держави, які раніше скептично ставилися до позиції Польщі, усвідомили: енергетика є фундаментом фізичної безпеки всього континенту та кожної родини.

Ключовими напрямами майбутнього розвитку регіону польський прем'єр назвав трансатлантичну взаємодію зі США у сфері постачання скрапленого природного газу (LNG), передачі електроенергії та атомної енергетики. Зокрема, Польща активно розвиває електромережі, будує свою першу атомну електростанцію, працює над впровадженням малих модульних реакторів і веде переговори щодо зведення другої великої АЕС.

Окремо Дональд Туск повідомив, що під час переговорів з американською делегацією на полях конференції обговорювалася спільна підтримка України напередодні зими. Він запевнив, що Польща та партнери зроблять усе можливе для допомоги українцям у найскладніший період.

Дводенна конференція P-TEC у Варшаві, що триває 18–19 листопада за участю міністра енергетики США Кріса Райта, міністра внутрішніх справ США Дага Бергама та представників урядів Центральної і Східної Європи, присвячена диверсифікації енергопостачання, інвестиціям та захисту критичної інфраструктури.

Джерело: Укрінформ.

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск повідомив, що уряд вирішив заморозити ціни на газ для індивідуальних споживачів і домогосподарств. Ціну утримуватимуть на рівні 197,29 злотого за мегават-годину.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що враження прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба після їхньої півторагодинної розмови з очільником Кремля володимиром путіним щодо мирних переговорів у форматі Україна-росія-США є «дуже помірковано оптимістичними».

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