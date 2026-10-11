Туск пов’язав напади у школах Польщі з насильством онлайн — BBC News

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що три насильницькі напади в польських школах цього тижня були пов’язані з «прославлянням насильства» в інтернеті. Внаслідок нападів загинула одна жінка, також постраждали інші люди, зокрема діти, повідомляє BBC News.

Заява Туска та дії поліції

Під час кризової наради із силовими структурами в неділю Туск сказав, що такі дії часто є спонтанними та натхненними активністю в інтернеті. Він додав, що влада не має справи з масштабно організованою групою, але останніми роками й місяцями у світі та Польщі зростає захоплення насильством.

За словами глави уряду, йдеться про акти нігілістичного насильства, пов’язані з ультраправим середовищем. Частина затриманих, за його словами, була активною в ультраправих колах. Поліція також зафіксувала збільшення пошукових запитів про нацистський контент і масових убивць, які стали кумирами в інтернеті.

Після перевірок десятків тисяч шкіл поліція затримала 117 людей за володіння ножами або іншою зброєю, а також за погрози напасти на школи чи інших учнів.

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Напади у школах

У середу 19-річний учень напав на людей у професійному училищі в Мазовецькому воєводстві, поранивши дев’ятьох. Наступного дня після того, як 15-річний підліток зайшов до початкової школи в Лещидулі-Новинах на північ від Варшави, загинула 37-річна працівниця школи.

У суботу в освітньому закладі у Варшаві затримали жінку, яка під час нападу на 17-річну дівчину поранила трьох людей. Тисячі поліцейських відвідали школи по всій країні, щоб заспокоїти учнів після поширення чуток про можливі нові атаки, пов’язані з нібито онлайн-челенджем «Кривава п’ятниця».

Також у місті Серпц затримали 17-річного юнака, який, за даними міністра внутрішніх справ Марціна Кервінського, нібито заявив на території школи про намір завдати комусь шкоди.

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