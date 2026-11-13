Туск призупинив фінансування закупівель зброї США для України

Польща наразі не може робити внески до фонду PURL, через який європейські уряди фінансують закупівлю американського озброєння для України. Таке рішення зумовлене кількома причинами, повідомив 13 листопада прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.



За словами Туска, він повідомив генеральному секретарю НАТО Марку Рютте про зупинку фінансування від Польщі.

«Я повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що наразі ми поки що не будемо робити внески до програми PURL — європейські кошти на американську зброю для України. На даному етапі ми не виділятимемо додаткові кошти на цей проєкт PURL, тобто на європейські гроші для закупівлі американської зброї для України. Оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння, допомагали і продовжуємо допомагати Україні справді у дуже значних масштабах», — каже він.

Туск зазначив, що Польща має високий дефіцит бюджету і багато оборонних витрат.

«Тому я повідомив, що з погляду фінансових можливостей Польща точно не виділятиме додаткових коштів, оскільки ми маємо власні витрати, пов'язані з безпекою, і вони є одні з найвищих у Європі», — зауважив політик.

Про це передає видання Kancelaria Premiera.

Нагадаємо, що 12 листопада у НАТО підтвердили, що механізм підтримки України через PURL продовжує працювати, незважаючи на заяви Трампа.