Туск розкритикував рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, УПА та Ольжича

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що рішення Львівської обласної ради проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича шкодить Україні й може стати аргументом для противників її вступу до Європейського Союзу.

Коментуючи рішення Львівської обласної ради перед відльотом до Індії, Дональд Туск назвав його нерозумним. Польський прем’єр закликав українську владу враховувати наслідки таких кроків для двосторонніх відносин і європейської інтеграції України.

«Я звертаюся до всіх наших партнерів у Києві, до тих, хто розуміє, наскільки важливими є добрі відносини та союзницька співпраця між Польщею та Україною: це ваша відповідальність – не допустити, щоб такі речі траплялися», – заявив польський прем’єр.

За словами Туска, рішення українських депутатів можуть використати політичні сили, які виступають проти вступу України до Євросоюзу.

«Якщо противники вступу України до Європейського Союзу шукатимуть привід, то саме зараз такий привід був створений депутатами Львівської обласної ради», – наголосив він.

Польський прем’єр назвав дії депутатів Львівської обласної ради «самогубною тактикою». На його думку, наслідки такого рішення насамперед відчує Україна, зокрема в контексті її європейської інтеграції.

Туск також нагадав про зусилля, яких він разом із президентом України Володимиром Зеленським доклав для відновлення двосторонніх відносин після попередньої дипломатичної суперечки щодо державної нагороди.

20 жовтня Львівська обласна рада ухвалила рішення проголосити 2027 рік роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича.

Це рішення стало приводом для критики з боку польського прем’єр-міністра, який вважає, що такі кроки можуть ускладнити політичну підтримку європейської інтеграції України.

Заяви Дональда Туска відображають позицію польського уряду щодо можливих наслідків цього рішення для відносин між двома країнами та перспектив вступу України до ЄС.

Про це повідомляє польське видання RMF24.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

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