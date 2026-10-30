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Туск спровокував акції протесту під будівлею Конституційного суду, Навроцький терміново повертається до Польщі

UA NEWS 30 Жовтня 2026 22:40
Туск спровокував акції протесту під будівлею Конституційного суду, Навроцький терміново повертається до Польщі
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Увечері 30 жовтня у Варшаві під будівлею Конституційного суду почали збиратися люди після того, як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив цю установу у незаконних діях. Сюди прибули депутати польського Сейму, які вважають, що Туск направив силовиків захопити Конституційний суд.

 

Раніше,  Туск наказав провести обшук у офісах Конституційного Суду у Варшаві. В твіттері Туск написав «Відновлення верховенства права - наш обов’язок».

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Тим часом, президент Польщі Кароль Навроцький терміново перериває свою закордонну поїздку і повертається до Варшави, щоб розібратися із ситуацією навколо Конституційного суду.  

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Нагадаємо, що увечері 30 жовтня керівник Конституційного трибуналу Польщі Богдан Свєнчковський пройшов на територію установи у Варшаві після проникнення туди поліцейських. Перед будівлею трибуналу на алеї Шуха зібралися демонстранти та політики.

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