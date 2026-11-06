Туск висміяв опозицію після появи банера, що він диктатор

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6 листопада під час виступу голови Європарламенту Роберти Мецоли депутати опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS) розгорнули в Сеймі плакати з написами «Туск — диктатор» та звинуваченнями уряду в спробі державного перевороту.

Мецола іронічно відреагувала на акцію словами: «Така демократія».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також пожартував над поведінкою опозиціонерів. «За хвилину вони почнуть співати й продавати годинники», — написав він у соцмережі X.

Джерело: Polskie Radio

У Польщі глава Канцелярії президента Збігнєв Богуцький обговорив із главою Канцелярії прем’єр-міністра Яном Грабєцом організацію можливої зустрічі президента Кароля Навроцького та прем’єр-міністра Дональда Туска.

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск прокоментував зустріч віцепрем’єра та лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша з лідером Конфедерації Славоміром Менценом. Глава уряду заявив, що повністю довіряє Косіняку-Камишу, назвавши його не лише віцепрем’єром, а й людиною, гідною довіри, та своїм другом.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у Сеймі під час дебатів щодо ініційованого партією «Право і справедливість» (PiS) вотуму недовіри міністру внутрішніх справ і адміністрації Марціну Кервінському. Глава уряду захистив міністра та розкритикував опозицію.

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