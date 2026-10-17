Туск заявив про можливу ескалацію з боку Росії до Святвечора — Interia

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту Європейської ради у Брюсселі заявив, що ще до Святвечора можлива ескалація дій Росії — держави-агресора. За його словами, інформація від польських, українських і союзницьких спецслужб свідчить про ризик посилення загроз. Про це повідомляє Interia.

Ризики для кордонів і залізниці

Туск сказав, що не спирається на власні прогнози чи інтуїцію, а бере до уваги дані служб і конкретні рекомендації щодо дій. Він очікує складної зими, зокрема в питаннях безпеки кордонів і залізничної інфраструктури.

Прем’єр уточнив, що йдеться про об’єкти на українській стороні, які можуть використовуватися для перевезення газу, нафти та продовольства. Він також заявив, що в Польщі слід очікувати спроб саботажу й провокацій у більших масштабах, ніж раніше.

За словами Туска, у Латвії вже бачили людей у формі, а Литва очікує серйозної провокації. Польський прем’єр вважає, що Росія посилюватиме ескалацію та перевірятиме реакцію інших держав.

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Готовність польської оборони

На тлі російських атак на Україну поблизу польського кордону Урядовий центр безпеки Польщі протягом доби видав кілька попереджень для Люблінського та Підкарпатського воєводств. Під час повітряних тривог у польському повітряному просторі кілька разів діяла військова авіація. Одне з попереджень для кількох повітів Люблінського воєводства стосувалося загрози удару з повітря.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польські системи протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони перебувають у повній готовності до приведення в дію за рішенням оперативного командувача. За його словами, вночі було атаковано один із пунктів пропуску поблизу польського кордону на українській стороні.

Косіняк-Камиш назвав ситуацію дуже серйозною та згадав серед викликів пошкодження кабелів, перешкоди GPS, діяльність «тіньового флоту», дронові провокації та порушення повітряного простору в Польщі, Європі й Балтійському регіоні.

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