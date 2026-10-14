Туск заявив про обмежені можливості підвищувати зарплати вчителям — RMF24

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що можливості державного бюджету щодо подальшого підвищення зарплат учителям суттєво обмежені. Виступаючи 14 жовтня під час заходів до Дня національної освіти, він сказав, що війна за східним кордоном Польщі та потреба збільшувати оборонні витрати звужують фінансові можливості країни.

Як повідомляє RMF24, глава польського уряду пообіцяв у найближчі місяці інформувати освітян про те, які рішення влада зможе запланувати. Туск визнав, що нинішній рівень оплати праці вчителів усе ще не можна назвати гідним і справедливим.

Попередні підвищення

Прем’єр нагадав, що із січня 2024 року зарплати польських учителів зросли на 30–33%. У наступні роки підвищення становили 5% і 3% відповідно. Водночас він зазначив, що поточна криза може тривати ще два роки, а це означатиме необхідність і надалі обмежувати державні видатки.

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Під час виступу Туск також подякував педагогам за щоденну роботу та наголосив на їхній ролі в безпеці учнів. Він згадав останні драматичні події в школах Мазовецького воєводства й заявив, що ситуацію вдалося швидко опанувати завдяки співпраці педагогів із поліцією.

Пропозиція профспілки

У польському Сеймі вже кілька років очікує на розгляд громадський законопроєкт про внесення змін до Карти вчителя, підготовлений Спілкою польських учителів. Документ передбачає прив’язку оплати праці педагогів до середньої зарплати в економіці. Попри заяву Туска в листопаді 2024 року про прискорення роботи над ініціативою, остаточного рішення щодо неї досі немає.

Міністерка освіти Барбара Новацька під час урочистостей заявила, що найближчими місяцями влада зосередиться як на поліпшенні безпеки в школах, так і на зміцненні позицій учителів.

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