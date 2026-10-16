Туск заявив про відповідальність Навроцького і Качинського за зростання агресії — Interia

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Кароль Навроцький і Ярослав Качинський несуть політичну відповідальність за зростання агресії. Він зробив цю заяву після нападу на поліцейську, яка забезпечувала порядок поблизу Конституційного трибуналу.

Напад поблизу трибуналу

За інформацією поліції, яку наводить Interia, на поліцейську напав чоловік, у якого виявили ніж. Туск уточнив, що ніж був у кишені чоловіка.

Прем’єр-міністр повідомив, що чоловіка затримали. За словами Туска, затриманий відповідатиме перед законом.

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Політична заява Туска

Туск пов’язав інцидент зі своєю оцінкою зростання агресії. Політичну відповідальність за це він поклав на Навроцького та Качинського.

На момент публікації Interia зазначала, що додаткова інформація про подію має з’явитися згодом.

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