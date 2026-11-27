Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після неформального саміту Європейської ради в Брюсселі, Бельгія, заявив, що Польщу окремо розглядатимуть у питанні спрямування доходів від продажу дозволів у межах системи ETS до бюджету ЄС. За його словами, ці кошти залишаться в Польщі.

Як повідомляє RMF24, Туск сказав, що учасники переговорів визнали неприйнятність для Польщі чинного проєкту щодо ETS. За його словами, співрозмовники зобов’язалися забезпечити для Польщі окремий підхід, а технічні аспекти такого рішення ще мають узгодити.

Позиція Польщі щодо ETS

Польський прем’єр наголосив, що Варшава не погоджується з варіантом, за якого надходження від ETS спрямовувалися б до спільного бюджету Євросоюзу замість національних бюджетів. Туск назвав досягнутий результат повним виконанням польських цілей на цьому етапі переговорів.

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Він також зазначив, що особливо важливою для нього була зустріч так званої великої шістки — найбільших держав. За словами Туска, під час цієї розмови учасники серйозно обговорювали різні аспекти питання.

Бюджет ЄС і фінансування України

Лідери держав і урядів ЄС у Брюсселі обговорювали багаторічний бюджет блоку на 2028–2034 роки та фінансування України. Зокрема, розглядали компромісну пропозицію голови Європейської ради Антоніу Кошти: бюджет обсягом 1,58 трлн євро проти 1,76 трлн євро, які пропонувала Єврокомісія у постійних цінах 2025 року.

Уночі з четверга на п’ятницю Кошта повідомив, що лідери не досягли домовленості щодо нового бюджету ЄС. Водночас 24 із 27 держав-членів підтримали надання Україні позики на 2027 рік обсягом 45 млрд євро.

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