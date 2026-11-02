Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кризу навколо Конституційного трибуналу можна розв’язати без внесення змін до Конституції. На його думку, президент Кароль Навроцький має визнати суддів, законно обраних Сеймом, після чого вони зможуть приступити до виконання обов’язків у Трибуналі.

Заява Туска

Як повідомляє RMF24, очільник польського уряду написав у соцмережі X, що такий спосіб врегулювання відповідає Конституції. Туск заявив, що Навроцький наразі обирає силове протистояння, яке, за словами прем’єра, може дорого коштувати Польщі.

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Зовнішні сили

Туск також заявив, що демократична правова держава не повинна поступатися насильству незалежно від того, наскільки потужні зовнішні сили підтримуватимуть, за його словами, атаку партії «Право і справедливість», «Конфедерації», Гжегожа Брауна та Навроцького.

У вихідні польський прем’єр коментував загострення спору навколо Конституційного трибуналу у телевізійному зверненні. Він заявив, що крик, брехня та бійка не можуть бути джерелом права в Польщі, і наголосив на значенні демократичної правової держави.

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