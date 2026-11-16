Туск закликав Навроцького не ветувати нову версію закону — Polsat News

У Польщі прем’єр-міністр Дональд Туск закликав президента Кароля Навроцького не застосовувати вето до наступної версії закону, який мав надати інструменти для швидкого видалення незаконного контенту з інтернету. Як повідомляє Polsat News, прем’єр відреагував на рішення президента ветувати новелу, підготовлену Міністерством цифровізації у зв’язку з регламентом ЄС про цифрові послуги.

Причини президентського вето

Навроцький ветував новелу в п’ятницю. Серед причин він назвав, зокрема, надто широкі, на його думку, повноваження посадовців, які мали відповідати за блокування незаконних матеріалів у мережі.

Туск опублікував відеозвернення, у якому заявив, що чинні правила не дають змоги зобов’язати соціальні платформи видаляти публікації з оголеними зображеннями неповнолітніх або матеріали, що схиляють дітей до самогубства. За його словами, поліція та Агентство внутрішньої безпеки можуть переслідувати авторів таких матеріалів, однак не мають механізмів для їхнього швидкого видалення.

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Звернення до президента і платформ

Прем’єр також навів приклад коментаря, опублікованого після нападу в Кракові. За словами Туска, у ньому висловили жаль, що нападник не зміг завершити свій задум. Він заявив, що після скарги до Meta, якій належать Facebook та Instagram, компанія відповіла, що коментар не порушує правил спільноти, тому він залишився доступним.

Туск оцінив, що польське законодавство нині безсиле перед внутрішніми правилами цифрових платформ. Він також згадав про незаконне використання зображень відомих людей у рекламі або неприйнятних відео, створених за допомогою штучного інтелекту. Прем’єр заявив, що надалі переконуватиме президента та технологічні компанії у необхідності змін для захисту дітей і молоді, а також звернувся до Навроцького із закликом підтримати наступну спробу ухвалити закон.

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