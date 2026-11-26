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У середу в 12 країнах Європи провели понад 300 обшуків у межах операції проти організованої фінансової злочинності.

Затримано 21 підозрюваного, до рейдів залучили понад 3 тисячі правоохоронців.

Слідчі підозрюють злочинну організацію у відмиванні щонайменше €120 млн через шахрайську схему та мережу з 22 фіктивних компаній у Німеччині, які виставляли рахунки за послуги, що фактично не надавалися.

Також фігурантів підозрюють в ухиленні від сплати податків на суму щонайменше €18,9 млн. Під час обшуків вилучили документи, носії інформації, готівку, ювелірні вироби та автомобілі преміумкласу.

Джерело: dpa.

Поліція Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах повідомила про викриття угруповання, яке вербувало людей для відкриття банківських рахунків і цифрових гаманців, а згодом отримувало контроль над ними. За даними правоохоронців, ці рахунки використовували у схемі інвестиційного шахрайства та для переказування коштів, отриманих унаслідок шахрайських дій.

У Німеччині Commerzbank, Deutsche Bank і Німецька асоціація ощадних банків (DSGV) створили спільну компанію для протидії відмиванню грошей та іншим фінансовим злочинам. Її завданням буде раніше виявляти підозрілі грошові потоки між різними установами та обмінюватися інформацією про можливе шахрайство щодо приватних і корпоративних клієнтів.

У Іспанії викрили міжнародну злочинну мережу, яка використовувала українських жінок для відмивання грошей. Зловмисники оформлювали на них банківські рахунки та проводили через них фінансові операції на азартних онлайн-платформах. У результаті спецоперації затримано 12 учасників схеми та заблоковано понад сотню рахунків у різних країнах.

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