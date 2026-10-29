У 15 регіонах Росії скасували ліміти на продаж бензину

0:00 / 0:00

У жовтні щонайменше 15 російських регіонів відновили вільний продаж бензину після зниження інтенсивності українських атак на нафтопереробні заводи. Водночас проблеми з постачанням пального в Росії залишаються.

Обмеження скасували, зокрема, у Рязанській, Липецькій, Костромській, Воронезькій, Новосибірській, Тюменській, Свердловській і Томській областях, а також у Краснодарському та Ставропольському краях.

Також обмеження повністю зняли на території тимчасово окупованого Криму та в Севастополі, де паливна криза була однією з найгостріших.

Водночас у частині російських регіонів обмеження зберігаються. Зокрема, у Тамбовській області продовжують діяти ліміти на обсяг відпуску пального в одні руки та заборона наповнення каністр. У Ямало-Ненецькому автономному окрузі бензин також продають за квотами, а в окремих районах Ленінградської області фіксують ускладнення з доставкою пального.

Реальна наявність пального на заправках та рівень цін

Попри послаблення лімітів, паливний ринок держави-агресора далекий від стабілізації. За даними спеціалізованого моніторингового сервісу «Бензонавт», станом на 28 жовтня:

бензин А-92 був у наявності лише на 42% російських АЗС;

бензин А-95 фіксували лише на 34% станцій;

дизельне пальне було доступне на 37% заправок;

високооктанові марки бензину А-98 та А-100 фактично зникли з масового доступу — вони були відповідно на 1% та 3% заправок.

Віцепрем'єр РФ Олександр Новак у середині жовтня стверджував, що ситуація стабілізується завдяки поверненню нафтопереробних заводів до роботи після ремонтів і посиленню їхньої оборони. Водночас зміна динаміки збіглася з вимогами президента США Дональда Трампа припинити удари по російських нафтозаводах. Після цього Україна завдала лише кількох ударів. Останні з них припали на підприємство в Рязані 15 жовтня та завод у Сургуті 16 жовтня.

З 20 до 26 жовтня російські статистичні органи заявили про зниження цін на бензин у 57 регіонах. Найбільше вони впали в Камчатському краї — на 12,6%, та Івановській області — на 11,4%. Середня роздрібна вартість бензину становила 98,4 рубля за літр, тоді як дизельне пальне подорожчало до 100 рублів.

За підрахунками аналітичної групи «ОМТ Консалт», яка відстежує понад 18 тисяч АЗС, середня ціна літра А-95 знизилася до 77,51 рубля, А-92 — до 72,48 рубля, а дизельного пального — до 82,87 рубля.

Керівники профільних компаній зазначають, що найближчим часом суттєвого зниження роздрібних цін очікувати не варто. За їхніми оцінками, пошкодження інфраструктури та дефіцит вивели ринкову вартість нафтопродуктів на новий базовий рівень.

Нагадаємо, українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.

Зять Трампа знову просив Зеленського припинити удари по НПЗ Росії .

Зеленський готовий не бити по російських НПЗ в обмін на розширення Starlink.

Читай нас у