У 17 країнах затримали 95 підозрюваних у поширенні дитячої порнографії

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У межах міжнародних операцій правоохоронці затримали 95 осіб у 17 країнах, розслідуючи поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми через месенджери та криптовалютні платформи.

Операції проводили паралельно в країнах Латинської Америки та Європи. Загалом виконали 127 ордерів на арешт і врятували одну дитину.

За даними Інтерполу, вилучені під час розслідувань матеріали можуть допомогти встановити інших причетних до злочинів і виявити дітей, які перебувають у небезпеці.

Джерело: INTERPOL HQ

У Сінгапурі на полях Tech Week Singapore головний спеціаліст Інтерполу з інформаційної безпеки Бйорн Р. Ватне заявив, що штучний інтелект робить кібершахрайство швидшим, масштабнішим і складнішим для виявлення. За його словами, технологія не створює цілком нових злочинних методів, а посилює уже відомі схеми обману та шахрайства.

Європейський Союз закликав Росію припинити внутрішні та транснаціональні репресії, зокрема використання інструментів Інтерполу для переслідування громадян.

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