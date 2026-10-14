У 20% ізраїльтян зберігаються серйозні порушення повсякденного життя — Jerusalem Post

В Ізраїлі приблизно 20% населення через три роки після атак 7 жовтня повідомили про серйозне порушення повсякденного функціонування через стан психічного здоров’я. Про це свідчать результати Національного барометра психічного здоров’я, заснованого на репрезентативній вибірці населення країни, повідомляє Jerusalem Post.

Дослідження провели Інститут досліджень Clalit Health Services та Інститут Myers JDC Brookdale. За його даними, хоча більшість респондентів поступово відновлюється, значна частина людей і далі відчуває психологічний дистрес.

Найвищі показники серед молодих жінок

Найвищий рівень тривалих порушень зафіксували серед жінок віком від 18 до 35 років — 32%. Серед жінок віком понад 35 років цей показник становив 26%, а серед чоловіків усіх вікових груп — 19%. Молоді жінки також найчастіше перевищували клінічний поріг симптомів посттравматичного стресового розладу, депресії або тривожності.

Понад 60% учасників, які невдовзі після атак мали виражені симптоми ПТСР, продовжили повідомляти про значний психологічний дистрес. Дослідники розглядають це як ознаку групи людей, що стикається з тривалими стражданнями після пережитих подій.

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Травматичний досвід і доступ до допомоги

Близько 15% усіх опитаних заявили про найвищий рівень травматичного впливу: вони або безпосередньо були присутні під час атак, або мали близький зв’язок із людиною, яку поранили, взяли в заручники чи вбили 7 жовтня або під час подальших бойових дій. Для порівняння, після атак 11 вересня у США найвищий рівень травматичного впливу пережили близько 4% населення.

Дослідження також виявило зв’язок між переглядом тривожного контенту в медіа та відео й повідомленнями про симптоми ПТСР, депресії та тривожності. Водночас автори наголосили, що опитування не дає змоги встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Близько третини населення відчувають потребу звернутися по психологічну допомогу, однак зробила це лише половина з них. Серед причин відмови респонденти називали бажання впоратися самостійно або відсутність інтересу до послуг, які пропонує система охорони здоров’я.

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