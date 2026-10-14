У 2025 році у світі назавжди знищили 7 млн гектарів лісу — приблизно площу Ірландії. Це на 15% менше, ніж попереднього року, однак темпи скорочення втрат недостатні для виконання глобальної обіцянки припинити вирубування лісів до 2030 року, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на щорічний звіт Forest Declaration Assessment.

Темпи мають знижуватися швидше

Звіт підготувала коаліція дослідницьких груп і неурядових організацій. Для досягнення мети, погодженої на кліматичній конференції ООН COP26 у 2021 році, масштаби вирубування лісів необхідно скорочувати приблизно на 1 млн гектарів щороку.

Співавторка дослідження та провідна консультантка Climate Focus Ерін Матсон назвала результат 2025 року обнадійливим, але наголосила, що він поки є радше винятком, а не новою тенденцією. Основними причинами знищення лісів у звіті названо розчищення територій для сільського господарства та видобутку корисних копалин.

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Латинська Америка і басейн Конго

У Латинській Америці втрати лісів у 2025 році скоротилися на 33%. Автори оцінки пов'язали це, зокрема, з планом Бразилії щодо протидії вирубуванню та посиленням контролю в Амазонії.

Водночас у басейні Конго в Центральній Африці втрати тропічних лісів досягли 2,4 млн гектарів. Уперше вони майже зрівнялися з рівнем вирубування в Амазонії. Засновник Центру довкілля та розвитку в Камеруні Сем Нгуїффо заявив, що вирубування лісів у регіоні завдає значної шкоди культурній ідентичності та засобам існування місцевих і корінних громад.

Ризик посух і пожеж

Подальший прогрес також може опинитися під загрозою через Ель-Ніньйо — теплу фазу природного кліматичного циклу, яка спричиняє посухи та підвищує ризик лісових пожеж. Нинішнє явище, що виникло в червні, за прогнозом має досягти піку пізніше цього року та може стати найсильнішим за весь час спостережень. У звіті зазначили, що за реалізації прогнозів щодо сильного Ель-Ніньйо у 2026–2027 роках ризики посух і пожеж у тропічних лісах посиляться.

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