У 21 із 35 перегонів до Сенату США не запланували дебатів — BBC News

У США в 21 із 35 перегонів за місця в Сенаті перед виборами 3 листопада не заплановано дебатів між основними кандидатами. Про це BBC News повідомило з посиланням на аналіз ABC News. Водночас у низці конкурентних штатів дебати супроводжувалися особистими випадами та суперечками щодо ставлення республіканців до президента Дональда Трампа.

Розбіжності республіканців із Трампом

За аналізом Reuters, дві третини кандидатів у конкурентних перегонах до Палати представників і Сенату певною мірою розійшлися з Трампом під час нинішньої виборчої кампанії. Сенаторка-республіканка від Мену Сьюзен Коллінз, яка балотується на шостий термін, під час дебатів наголосила на своїх розбіжностях із президентом. Її суперником є демократ Трой Джексон, колишній президент Сенату штату Мен.

В Айові конгресвумен-республіканка Ешлі Гінсон, яка змагається з демократом Джошем Туреком, розкритикувала домовленість адміністрації Трампа з державою-агресором Росією щодо імпорту до США 300 тисяч тонн. Вона заявила, що ціни на бензин і дизельне пальне слід знижувати без укладання такої угоди з Росією.

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Особисті випади під час дебатів

У Мічигані республіканець Майк Роджерс, якого підтримує Трамп, під час дебатів запитав, чи не перебуває хтось із родини його суперника-демократа Абдула Ель-Сайєда у «списку спостереження». Ель-Сайєд, який у разі перемоги може стати першим мусульманином у Сенаті США, у відповідь назвав Роджерса «маріонеткою адміністрації Трампа».

У Джорджії чинний сенатор-демократ Джон Оссофф і конгресмен-республіканець Майк Коллінз також обмінювалися образами. Оссофф звинуватив опонента у тому, що той забирає кошти у жителів Джорджії на користь забудовників дата-центрів, і назвав його нетерпимцем. Коллінз заявив, що Оссофф поширює «божевілля», та сказав, що засуджує расизм, антисемітизм і ненависть незалежно від їхнього джерела.

Перегони в Техасі без дебатів

У Техасі демократ Джеймс Таларіко прийняв чотири запрошення на дебати від різних новинних мереж, тоді як республіканець Кен Пакстон не погодився на жодне з них. У липні представник кампанії Пакстона повідомляв медіа, що той дебатуватиме з Таларіко, однак надалі кампанія та сам кандидат публічно майже не коментували це питання. Трамп, який підтримав Пакстона на республіканських праймеріз, також закликав кандидатів провести дебати.

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