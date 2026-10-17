У Багдаді розпочалася 52-га сесія Ради міністрів ОІС — Anadolu Agency

У Багдаді, Ірак, 17 жовтня розпочалася 52-га сесія Ради міністрів закордонних справ Організації ісламського співробітництва (ОІС). Зустріч у столиці Іраку триватиме два дні.

Участь делегацій

Як повідомляє Anadolu Agency, речник Міністерства закордонних справ Іраку, посол Хассанейн Каміль, заявив, що засідання почалося після прибуття до столиці всіх делегацій-учасниць. У МЗС Іраку в п’ятницю заявили, що підготовку до дводенної зустрічі завершено.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Головні теми сесії

Сесію проводять під темою «Діалог і солідарність: два ключові стовпи для сприяння миру та сталому розвитку». Очікується, що учасники обговорять триваючі атаки Ізраїлю в Газі, а також розвиток ситуації в інших зонах конфліктів ісламського світу.

Під час зустрічі Ірак, як очікується, перебере від Туреччини ротаційне головування в ОІС.

Читай нас у